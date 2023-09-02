Зеленский и премьер-министр Болгарии обсудили сотрудничество в борьбе с агрессией рф

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков провели встречу в рамках саммита Украина-Балканы, который состоялся в Греции.
Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество для защиты Украины. Был поднят вопрос ситуации в Черноморском регионе и сотрудничества черноморских государств для обеспечения устойчивой безопасности в Черном море и функционирования "зернового коридора" альтернативными путями.
Зеленский поблагодарил Болгарию за осуждение одностороннего выхода россии из Черноморской зерновой инициативы. Он также заявил, что Украина готова использовать альтернативные пути для "зернового коридора" и рассчитывает на поддержку Болгарии в этом.
Глава государства поблагодарил Денкова за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с россией, в частности за недавние решения болгарского правительства о предоставлении оборонной поддержки, за поддержку украинской формулы мира и готовность болгарской стороны принять участие в реализации ее конкретных пунктов.
Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество для защиты Украины. Был поднят вопрос ситуации в Черноморском регионе и сотрудничества черноморских государств для обеспечения устойчивой безопасности в Черном море и функционирования "зернового коридора" альтернативными путями.
Зеленский поблагодарил Болгарию за осуждение одностороннего выхода россии из Черноморской зерновой инициативы. Он также заявил, что Украина готова использовать альтернативные пути для "зернового коридора" и рассчитывает на поддержку Болгарии в этом.
Глава государства поблагодарил Денкова за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с россией, в частности за недавние решения болгарского правительства о предоставлении оборонной поддержки, за поддержку украинской формулы мира и готовность болгарской стороны принять участие в реализации ее конкретных пунктов.
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