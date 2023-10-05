Зеленский и премьер Испании обсудили поставку военной помощи

Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Обсуждая дальнейшую военную поддержку Украины, стороны рассмотрели вопросы поставок нового вооружения для Сил обороны. Новый пакет помощи включает в себя дополнительные ресурсы для систем ПВО, артиллерии и антидронных систем.
Президент Зеленский также подчеркнул готовность начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз при поддержке Испании. Он выразил благодарность за поддержку страны в этом стремлении.
Лидеры обсудили также вопросы, связанные с предоставлением Украине необходимого энергетического оборудования перед наступлением зимы. Кроме того, обсуждалась защита зернового коридора в Черном море, по которому перемещаются гражданские суда с украинскими зерновыми грузами.
Обсуждая дальнейшую военную поддержку Украины, стороны рассмотрели вопросы поставок нового вооружения для Сил обороны. Новый пакет помощи включает в себя дополнительные ресурсы для систем ПВО, артиллерии и антидронных систем.
Президент Зеленский также подчеркнул готовность начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз при поддержке Испании. Он выразил благодарность за поддержку страны в этом стремлении.
Лидеры обсудили также вопросы, связанные с предоставлением Украине необходимого энергетического оборудования перед наступлением зимы. Кроме того, обсуждалась защита зернового коридора в Черном море, по которому перемещаются гражданские суда с украинскими зерновыми грузами.
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