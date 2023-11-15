Зеленский и Мелони: старт работы над двусторонними гарантиями безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджия Мелони провели телефонный разговор, в ходе которого решили начать работу над двусторонними гарантиями безопасности.
Об этом сообщил сам Зеленский в социальной сети "Х".
Политики также обсудили вопросы сотрудничества в области обороны и выразили неотложную необходимость принятия 12-го пакета санкций со стороны Европейского союза в отношении россии.
В ходе беседы Зеленский выразил благодарность Мелони за личные усилия и решительные действия Италии в поддержку Украины. Также президент выразил надежду на достижение значимых результатов во время председательства Италии в G7 в предстоящем году.
Об этом сообщил сам Зеленский в социальной сети "Х".
Политики также обсудили вопросы сотрудничества в области обороны и выразили неотложную необходимость принятия 12-го пакета санкций со стороны Европейского союза в отношении россии.
В ходе беседы Зеленский выразил благодарность Мелони за личные усилия и решительные действия Италии в поддержку Украины. Также президент выразил надежду на достижение значимых результатов во время председательства Италии в G7 в предстоящем году.
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