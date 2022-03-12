Зеленский и глава правительства Дании обсудили поставку вакцины и ситуацию на Донбассе

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Дании Метте Фредериксен, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, евроатлантические стремления Украины и поставки вакцины.
Глава государства поблагодарил Данию за поддержку суверенитета Украины и пригласил на саммит Крымской платформы.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Также президент в телефонном разговоре с датским премьером обсудил практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.
Метте Фредериксен в свою очередь сообщила, что Дания готова поставить в Украину полмиллиона доз COVID-вакцины.
Владимир Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины, добавили в пресс-службе.
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