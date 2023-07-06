Зеленский и Эрдоган встретятся перед окончанием срока действия зерновой сделки - Bloomberg

19:31 06 июля Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом в связи с приближением даты истечения срока действия Черноморского зернового соглашения.
 
Об этом в четверг, 6 июля, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам чиновников, говоривших на условиях анонимности, ожидается, что Эрдоган примет Зеленского в Стамбуле в пятницу, 7 июля.

При этом издание напоминает, что россия заявила, что не видит оснований для продления Черноморского зернового соглашения.
Зерновое соглашение, жизненно важное для того, чтобы Украина могла экспортировать сельскохозяйственную продукцию, несмотря на российское вторжение, истекает 17 июля. Недавно москва заявила, что не видит "никаких оснований для дальнейшего продления" соглашения”, - говорится в материале.
Журналисты Bloomberg добавляют, что Турция помогла заключить первоначальное соглашение 2022 года и хочет, чтобы его продлили. Ее разрыв может привести к росту мировых цен на продовольствие, учитывая важность Украины как экспортера зерновых.