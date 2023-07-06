Зеленский и Эрдоган встретятся перед окончанием срока действия зерновой сделки - Bloomberg

19:31 06 июля Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом в связи с приближением даты истечения срока действия Черноморского зернового соглашения.

Об этом в четверг, 6 июля, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.



По словам чиновников, говоривших на условиях анонимности, ожидается, что Эрдоган примет Зеленского в Стамбуле в пятницу, 7 июля.



При этом издание напоминает, что россия заявила, что не видит оснований для продления Черноморского зернового соглашения.

Зерновое соглашение , жизненно важное для того, чтобы Украина могла экспортировать сельскохозяйственную продукцию, несмотря на российское вторжение, истекает 17 июля. Недавно москва заявила, что не видит "никаких оснований для дальнейшего продления" соглашения”, - говорится в материале.

Журналисты Bloomberg добавляют, что Турция помогла заключить первоначальное соглашение 2022 года и хочет, чтобы его продлили. Ее разрыв может привести к росту мировых цен на продовольствие, учитывая важность Украины как экспортера зерновых.