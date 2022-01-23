Зеленский и Блинкен обсуждали перспективы Украины по членству в НАТО - Ермак

16:25 06 Май Киев, Украина

Украина получила поддержку Соединенных Штатов Америки относительно получения Плана действий по членству в НАТО.



Об этом по итогам встречи президента Владимира Зеленского и госсекретаря Об этом по итогам встречи президента Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена в четверг, 6 мая, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе много участников помимо США, поэтому работа продолжается. США наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО", - сказал Ермак.

Однако, по словам руководителя Офиса президента, подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет.

"В настоящее время отсутствуют какие-либо подтверждения участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной Плана действий относительно вступления в Североатлантический альянс", - добавил он.

Ермак рассказал, что на встрече Блинкен и Зеленский детально обсудили вопрос строительства газопровода Северный поток-2 по дну Балтийского моря.

"Есть конкретика. Она заключается в полной поддержке со стороны США украинских интересов относительно Северного потока-2. США выступают категорически против его строительства", - сообщил он.

Руководитель Офиса президента также добавил, что украинская и американская стороны обсудили на встрече вопрос укрепления взаимодействия в Черном море.

"Этот вопрос обсуждался и обсуждается. Мы рассматриваем различные формы нашей кооперации, в том числе, геополитические и военные", - сказал Ермак.

По его словам, более конкретные подробности могут стать известными уже в скором времени.