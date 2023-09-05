Зеленский и Байден обсудили обучение пилотов на F-16 и передачу истребителей Украине

11:49 25 августа Киев, Украина





Об этом сообщает Белый дом по итогам разговора Байдена и Зеленского 24 августа по случаю Дня Независимости Украины. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден накануне обсудили начало подготовки украинских пилотов-истребителей и разрешение другим странам на передачу Украине своих истребителей F-16 после завершения подготовки.Об этом сообщает Белый дом по итогам разговора Байдена и Зеленского 24 августа по случаю Дня Независимости Украины.

"Президент Байден и Президент Зеленский обсудили начало подготовки украинских пилотов-истребителей и заверения в ускорении разрешения другим странам на передачу Украине своих истребителей F-16 после завершения подготовки с целью усиления обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

Также Байден подтвердил обязательство США поддерживать оборону Украины от российской агрессии столько, сколько потребуется, и привлекать россию к ответственности за ее действия, отметили в Белом доме.



Кроме того, 24 августа представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американское министерство обороны намерено начать тренировку украинских летчиков на истребителях F-16 в США. По его словам, Соединенные Штаты будут учить украинцев пилотировать и обслуживать F-16 "в поддержку международных усилий по усилению долгосрочных оборонных возможностей Украины".