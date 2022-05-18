Зеленский хочет продлить военное положение

12:47 18 мая Киев, Украина

Владимир Зеленский призывает продолжить срок военного положения в Украине.

 
Об этом написали на сайте Верховной Рады.

Проект закона №7389 об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" зарегистрирован в парламенте 18 мая.

Текст документа на сайте ВР отсутствует.