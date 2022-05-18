Зеленский хочет продлить военное положение

Владимир Зеленский призывает продолжить срок военного положения в Украине.
Об этом написали на сайте Верховной Рады.
Проект закона №7389 об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" зарегистрирован в парламенте 18 мая.
Текст документа на сайте ВР отсутствует.
Проект закона №7389 об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" зарегистрирован в парламенте 18 мая.
Текст документа на сайте ВР отсутствует.
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