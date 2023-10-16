Зеленский: готовимся к зиме и максимально усиливаем ПВО

08:40 16 октября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны осознавать, что ударов со стороны россии по объектам генерации и по энергосети с приближением зимы станет больше.

Об этом Владимир Зеленский сказал в очередном своем обращении.

"К этому надо быть готовыми. Мы максимально усилим ПВО – так, как это реально в сложившихся условиях. Даже более чем реально: мы договариваемся с партнерами о таких шагах в защите, которые раньше не применялись. Но, кроме этого, многое будет зависеть от готовности местных властей, в том числе в городах, от подготовительной работы энергетических компаний и операторов связи", — сказал Зеленский.

По его словам, каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы россия этой зимой не остановила Украину.

"Так же как на поле боя, во всех сферах мы должны быть максимально устойчивыми и крепкими", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский проинформировал, что в графике на неделю есть новые встречи и разговоры с партнерами по усилению Украины.

"Будем работать и над тем, чтобы восстановление в Украине стало активнее. Готовим и новые наши шаги, чтобы в сложившейся ситуации в мире внимание к Украине сохранялось на достаточном уровне", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что украинские дипломаты, разведка и силы безопасности продолжают работать для помощи украинцам, оказавшимся на Ближнем Востоке - в Израиле и на территории Сектора Газа.

"Продолжается эвакуация украинцев из Израиля: уже более 200 человек вывезли в Румынию, преимущественно женщин и детей. Готовятся новые рейсы. Известно почти 260 наших людей, которые сейчас находятся в Секторе Газа. Сейчас выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан", - сказал Зеленский.

Он призвал всех украинцев, нуждающихся в помощи в зоне конфликта обращаться к украинским диппредставительствам.