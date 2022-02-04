Зеленский готов уволить 10% сотрудников Офиса президента

21:00 18 Сентябрь Киев, Украина

Если не удастся найти решения того, как уменьшить расходы на Офис президента, Зеленский готов к сокращению штата.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.



Ермак сообщил, что на сегодня численность работников Офиса Президента Украины самая низкая за последние 10 лет (419 при максимальном количестве 579 в 2014-м).



Однако, по его словам, в случае невозможности уменьшить другие расходы Глава государства готов к 10-процентному сокращению работников Офиса Президента.



Ранее Ермак назвал недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса.



По информации ОП, он также обратился к руководству Министерства финансов Украины и Государственного управления делами с просьбой тщательно поработать вместе с народными депутатами между первым и вторым чтением проекта закона о государственном бюджете на 2021 для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса Президента.