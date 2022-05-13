Зеленский готов к переговорам с путиным

"Вопрос переговоров с Российской Федерацией усложняется ежедневно. Потому что ежедневно деоккупируются те или иные небольшие, я бы так сказал, городки, где живут или жили, к сожалению, констатируем, что жили… люди. Ибо многие люди покинули свои дома и многие были убиты.



Когда мы деоккупируем эти места, мы видим следы издевательств, пыток, расстрелов и разрушений, оставленных российскими военными. Именно поэтому усложняются моменты возможности переговоров…



Как президент, я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", - Зеленский.