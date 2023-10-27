Зеленский: ЕС должен избавиться от "серых зон" для единства Европы

15:54 24 октября Киев, Украина





Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября на заседании коллегии Еврокомиссии предложил устранить "серые зоны" в Европе и подчеркнул, что такие зоны будут побуждать к кризисам и угрожать единению ЕС.

Об этом он сказал , обращаясь к коллегии еврокомиссаров, уполномоченных из 27 стран ЕС.

Зеленский сказал, что в течение десятилетий Европа оставалась разделенной на территории , где наши с вами ценности под защитой европейских институций, и на территорию вне институций, хотя и с теми же ценностями. Теперь, в конце концов, по словам Зеленского, находимся на пути к ликвидации такого разделения. Для всей Европы сейчас есть исторический шанс устранить дефицит геополитической определенности. Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Балканы – вместо серых зон должна появиться объединенная Европа.

"После распада так называемого социалистического лагеря в Европе стало понятно, что дефицит геополитической определенности является наибольшей угрозой жизни в Европе. Этот дефицит как магнит притягивал кризисы, соблазнял врагов ЕС бороться против европейского единения. будут возникать претензии и доминирование в этой зоне, разные политические силы будут пытаться покрасить такую зону в собственные политические цвета", — говорил президент.

Зеленский отметил, что ЕС – это не клуб для избранных, это дом для всех европейцев. разделяющие общие ценности.