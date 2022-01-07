Зеленский: Днепропетровск — место силы всей страны

Продолжается серия презентаций стратегий развития регионов Украины, своей очереди дождалась и Днепропетровская область.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область сказал, что для него - это место силы и этот регион может стать местом силы всей страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
По его словам, Днепропетровская область является действительно уникальной и потенциалом области является не только Днепр, но и Кривой Рог, Каменское, Никополь, Павлоград и многие другие города. Среди сильных сторон региона Глава государства назвал горнодобывающую промышленность, металлургию, энергетику, пищевую промышленность и аграрную отрасль. По его мнению, перспективными для развития является экологическая сфера и инфраструктурные проекты.
Он отметил, что мечтает, чтобы Днепропетровская область "стала космическим мозгом и сердцем не просто Украины, но и всей Европы".
Сообщается, что по словам председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александра Бондаренко, 10% ВВП Украины производится именно в Днепропетровской области.
Также он отметил, что во время сегодняшнего посещения Президентом Украины "Южмаша" обсуждались возможности развития отечественной космической отрасли и варианты государственно-частного партнерства.
По его словам, совместно с ЕС уже наработан проект по защите от радиационной угрозы на Приднепровском химическом заводе. Есть проекты по обеспечению населения чистой водой и очистки воздуха.
Сообщается, что 5 основными объектами Днепропетровской области стали: Днепровский аэропорт, стадион "Металлург" в Кривом Роге, областная филармония, Офис евроинтеграции, поддержки бизнеса и международного сотрудничества, а также экопарк.
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