Зеленский: Для украинцев самое страшное железо – не ракеты и танки, а кандалы

12:00 24 августа Киев, Украина

Президент Украины поздравил украинцев с Днем Независимости.

"Свободный народ независимой Украины! Полгода назад россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должна было услышать слов "с Днем Независимости". 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: с Днем Независимости, Украина! За эти шесть месяцев мы изменили историю, изменили мир и изменились сами. Теперь точно знаем, кто действительно нам брат и друг, кто даже не случайный знакомый. Кто не потерял свое имя и репутацию, а кто переживал, чтобы террористы сохранили лицо. Кому мы действительно не нужны, а где для нас двери действительно открыты. Мы поняли, кто есть кто. А весь мир узнал, кто такие украинцы. И что такое Украина. Больше никто не скажет о ней: это где-то там, возле россии"- Зеленский.



Зеленский подчеркнул, что украинцы начали уважать себя и поняли, что никто, кроме них самих, "не будет выгрызать независимость", и объединились.



По словам президента, украинский народ и его мужество вдохновили весь мир и дали человечеству новую надежду, что "справедливость не покинула наш циничный мир окончательно". И сегодня и лидеры мира, и обычные граждане говорят, что будут с Украиной до конца, до победы.



Зеленский отметил, что украинцы изменились – кто-то родился второй раз, а кто-то "растворился – как человек, личность, гражданин, как украинец", но это действительно "неплохая новость".

"Мы сделали выбор. Для кого-то Мариуполь. Для кого-то – Монако", – заявил президент.



Он подчеркнул, что украинцы держатся 6 месяцев, сжав кулаки и выгрызая свободу.