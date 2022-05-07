Зеленский десоветизировал законодательство Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины".
Об этом написал глава парламента Руслан Стефанчук в Facebook.
Стефанчук рассказал, что отныне в законодательстве:
- нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции";
- нет стремления претворять в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества";
- нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;
- нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других "товарищей";
- "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, РСФСР (Украинской ССР).
Кабинету министров поручили в ближайшее время провести то же на своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.
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