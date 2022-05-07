Зеленский десоветизировал законодательство Украины

16:36 06 мая Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины".

 
Об этом написал глава парламента Руслан Стефанчук в Facebook.
 
"Благодарю всех коллег народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие. Мы вместе сделали то, что не смогли сделать народные депутаты за предыдущие 30 лет независимости" - Стефанчук.
 
Стефанчук рассказал, что отныне в законодательстве:
  • нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции";
  • нет стремления претворять в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества";
  • нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;
  • нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других "товарищей";
  • "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, РСФСР (Украинской ССР).
Кабинету министров поручили в ближайшее время провести то же на своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.