Зеленский анонсировал программу большой реставрации

В следующем году запускается программа большой реставрации, которая предусматривает восстановление 100 культурных и туристических объектов по всей Украине.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский.
Поэтому, по его словам, эта программа уже предусмотрена в проекте государственного бюджета на следующий год.
Владимир Зеленский отметил, что в перечень объектов, которые будут реставрировать в следующем году, следует включить, в частности, дворец Потоцких, расположенный в Тульчине Винницкой области.
Кроме того, в следующем году продолжится реализация Национальной программы «Большое строительство».
Кроме того, в следующем году продолжится реализация Национальной программы «Большое строительство».
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