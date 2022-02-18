Зеленский анонсировал программу большой реставрации

18:59 29 Сентябрь Киев, Украина

В следующем году запускается программа большой реставрации, которая предусматривает восстановление 100 культурных и туристических объектов по всей Украине.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский

«Это очень важные объекты. Они уже не инфраструктурные – они прежде всего исторические. И они в качестве туристических «магнитов» могут привлекать как украинских, так и иностранных туристов», – сказал Глава государства.

Поэтому, по его словам, эта программа уже предусмотрена в проекте государственного бюджета на следующий год.

«У нас будет амбициозный список из 100 объектов по всей стране. Их, кстати, намного больше. Но мне кажется, что это правильное, хорошее начало», – подчеркнул он.





Кроме того, в следующем году продолжится реализация Национальной программы Владимир Зеленский отметил, что в перечень объектов, которые будут реставрировать в следующем году, следует включить, в частности, дворец Потоцких, расположенный в Тульчине Винницкой области.Кроме того, в следующем году продолжится реализация Национальной программы «Большое строительство»