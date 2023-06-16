Зеленский анонсировал мероприятия, которые пройдут в соседних странах
20:55 22 мая Киев, Украина
Перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе, Украина активно готовится к реализации нескольких промежуточных мер безопасности в странах-соседях, согласно заявлению президента Владимира Зеленского, опубликованному в мессенджере Telegram.
"Готовимся к нескольким промежуточным мерам безопасности в странах-соседях – тех, которые нас больше поддерживают. Будут и новые обращения ради понимания миром Украины, ради укрепления наших связей с нашими партнерами", — сказал Владимир Зеленский.
Также, по его словам, ожидаются новые встречи и визиты партнеров Украины.
"Мы уже начали готовить эту и ближайшие недели. Ожидаем новые встречи и переговоры, пока в большей степени - визиты к нам, в наше государство. Будет еще оружие для наших воинов", - заявил Зеленский.
Глава государства добавил, что интенсивная внешняя политика Украины продолжается.
"Наша интенсивная внешняя политика, разные нестандартные форматы, максимум полезного внимания мира к Украине, к нашей защите – будем все это продолжать. Все больше результатов для Украины – ПВО, артиллерия, бронетехника, снаряды, тренировки – все это обязательно", — подчеркнул президент Украины.
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