Зеленский анонсировал мероприятия, которые пройдут в соседних странах

20:55 22 мая Киев, Украина

Перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе, Украина активно готовится к реализации нескольких промежуточных мер безопасности в странах-соседях, согласно заявлению президента Владимира Зеленского, опубликованному в мессенджере Telegram.

"Готовимся к нескольким промежуточным мерам безопасности в странах-соседях – тех, которые нас больше поддерживают. Будут и новые обращения ради понимания миром Украины, ради укрепления наших связей с нашими партнерами", — сказал Владимир Зеленский

Также, по его словам, ожидаются новые встречи и визиты партнеров Украины.

"Мы уже начали готовить эту и ближайшие недели. Ожидаем новые встречи и переговоры, пока в большей степени - визиты к нам, в наше государство. Будет еще оружие для наших воинов", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что интенсивная внешняя политика Украины продолжается.