Зеленский анонсировал хорошие новости для Украины

08:52 09 января Киев, Украина





При этом он отметил, что действия россии в зоне боевых действий во время объявленного ею "рождественского перемирия" еще раз показали миру, что рф "лжет". В ходе дипломатических мероприятий в течении недели, Украина обеспечит дополнительное усиление обороны. Об этом в воскресенье, 8 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.При этом он отметил, что действия россии в зоне боевых действий во время объявленного ею "рождественского перемирия" еще раз показали миру, что рф "лжет".

"Мир снова увидел в эти дни, что россия врет даже тогда, когда сама же своими заявлениями привлекает внимание к ситуации на фронте”, - подчеркнул президент, комментируя "перемирие" россиян.

Он напомнил, что оккупанты ударили зажигательными снарядами по Херсону сразу же после Рождества, а также обстреляли Краматорск и другие города Донбасса. Их атаки были нацелены на гражданские объекты.

"Все это тогда, когда в москве что-то там рассказывали о якобы "перемирии", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что только усиление Украины, восстановление территориальной целостности нашей страны, возвращение наших людей из российской неволи являются настоящими гарантиями мира.