Зеленский анонсировал хорошие новости для Украины

В ходе дипломатических мероприятий в течении недели, Украина обеспечит дополнительное усиление обороны. Об этом в воскресенье, 8 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
При этом он отметил, что действия россии в зоне боевых действий во время объявленного ею "рождественского перемирия" еще раз показали миру, что рф "лжет".
При этом он отметил, что действия россии в зоне боевых действий во время объявленного ею "рождественского перемирия" еще раз показали миру, что рф "лжет".
Он напомнил, что оккупанты ударили зажигательными снарядами по Херсону сразу же после Рождества, а также обстреляли Краматорск и другие города Донбасса. Их атаки были нацелены на гражданские объекты.
Он также добавил, что только усиление Украины, восстановление территориальной целостности нашей страны, возвращение наших людей из российской неволи являются настоящими гарантиями мира.
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