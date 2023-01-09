Зеленский анонсировал хорошие новости для Украины

08:52 09 января Киев, Украина

В ходе дипломатических мероприятий в течении недели, Украина обеспечит дополнительное усиление обороны. Об этом в воскресенье, 8 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

При этом он отметил, что действия россии в зоне боевых действий во время объявленного ею "рождественского перемирия" еще раз показали миру, что рф "лжет".
 
"Мир снова увидел в эти дни, что россия врет даже тогда, когда сама же своими заявлениями привлекает внимание к ситуации на фронте”, - подчеркнул президент, комментируя "перемирие" россиян.
 
Он напомнил, что оккупанты ударили зажигательными снарядами по Херсону сразу же после Рождества, а также обстреляли Краматорск и другие города Донбасса. Их атаки были нацелены на гражданские объекты.
 
"Все это тогда, когда в москве что-то там рассказывали о якобы "перемирии", - отметил Зеленский.
 
Он также добавил, что только усиление Украины, восстановление территориальной целостности нашей страны, возвращение наших людей из российской неволи являются настоящими гарантиями мира.