Зеленский запретил продавать лекарства детям

В связи с участившимися случаями детского суицида, связанного с лекарственными препаратами, президент подписал Закон "О внесении изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств лицам, не достигшим четырнадцати лет (малолетним лицам)".Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.Отмечается, что целью документа является ограничение свободного доступа детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи. Ведь препараты, которые аптеки должны отпускать только по рецепту, часто можно приобрести без его наличия.Если у лица, продающего лекарства или осуществляющего их доставку, возникли сомнения относительно возраста покупателя, оно должно требовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего его возраст. В случае отказа предоставить такой документ продажа лекарственных средств этому лицу запрещается.