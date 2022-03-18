Здание посольства РФ в Праге отдадут под нужды украинских беженцев

06:45 18 марта Киев, Украина

Мэрия района Прага-6 чешской столицы внесла предложение использовать часть пустых построек в комплексе посольства РФ для нужд украинских беженцев.

Об этом сообщает Чешское телевидение .



Речь идет, прежде всего, о школе, в которой не ведутся занятия после того, как большинство дипломатов РФ были высланы из-за «дела Врбетице» (взрывы на складах боеприпасов, устроенные российскими спецслужбами). Здание, по мнению чиновников, можно было использовать для организации обучения украинских детей.



«Я направил письмо российскому послу и призвал открыть доступ к зданию украинским детям», – заявил староста Праги-6 Ондржей Коларж, уточнив, что здание школы является собственностью Российской Федерации.



Также мэрия предлагает передать под размещение беженцев ряд других сооружений, в том числе торгпредство, церковь на территории посольства (по документам проходит в качестве автосервиса) и т.д.



Ранее мэрия Праги подала запрос в МИД Чехии по поводу возвращения городу участка парка Стромовка, занятого советскими войсками во время вторжения в Чехословакию в 1968 г., а затем присоединенного к территории посольства.