Заявления медведева являются признанием терроризма на госуровне - Подоляк

19:32 28 октября Киев, Украина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в Twitter что, высказыванья секретаря Совбеза рф дмитрия медведева "практически официальным признанием в терроризме на государственном уровне".

Об этом он написал в пятницу, 28 октября.

Медведев ранее заявил, что условием стабильности энергоснабжения в Украине является не импорт электроэнергии из Европы, а признание правомерности требований россии в рамках так называемой "спецоперации" и ее результатов, отраженных в Конституции рф. Он имел в виду попытку аннексии территорий Украины.
 
"Фантастика! кремль устами медведева прямо заявил: мы будем уничтожать энергосистему, и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Практически официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь можно говорить? С кем?", – написал Подоляк.