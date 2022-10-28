Заявления медведева являются признанием терроризма на госуровне - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в Twitter что, высказыванья секретаря Совбеза рф дмитрия медведева "практически официальным признанием в терроризме на государственном уровне".
Об этом он написал в пятницу, 28 октября.
Медведев ранее заявил, что условием стабильности энергоснабжения в Украине является не импорт электроэнергии из Европы, а признание правомерности требований россии в рамках так называемой "спецоперации" и ее результатов, отраженных в Конституции рф. Он имел в виду попытку аннексии территорий Украины.
Об этом он написал в пятницу, 28 октября.
Медведев ранее заявил, что условием стабильности энергоснабжения в Украине является не импорт электроэнергии из Европы, а признание правомерности требований россии в рамках так называемой "спецоперации" и ее результатов, отраженных в Конституции рф. Он имел в виду попытку аннексии территорий Украины.
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