Заявления медведева являются признанием терроризма на госуровне - Подоляк

"Фантастика! кремль устами медведева прямо заявил: мы будем уничтожать энергосистему, и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Практически официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь можно говорить? С кем?", – написал Подоляк.