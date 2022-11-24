Заявления кремля о целях войны сбивают с толку российских пропагандистов — ISW

09:32 24 ноября Киев, Украина

Кремль не отказался от своих максималистских целей по восстановлению контроля над Украиной, однако завуалировал их, чтобы ввести западные страны в заблуждение и заставить Украину потребовать мира. При этом заявления российского режима сбивают с толку собственных пропагандистов и сторонников войны.



Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).



Аналитики отмечают, что 21 ноября пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что смена нынешней власти в Украине не является целью российской "военной спецоперации" и указал, что владимир путин "об этом уже говорил".



Слова пескова, вероятно, преследовали цель смягчить последствия от провоенного выступления вице-спикера совета федерации константина косачева, который заявил, что россия "может нормализовать отношения с Украиной только после капитуляции украинского правительства".

"Эти два заявления противоположны. Милблогер, связанный с ЧВК "Вагнер", в ответ на заявление пескова саркастически заметил, что россия бесцельно ведет войну без четкой цели", - подчеркнули в ISW.

Специалисты объяснили, что "нежелание кремля публично полностью отдаться крайней националистической идеологии и войне сбивает с толку пропагандистов, проповедующих такую идеологию российским массам".



В Институте изучения войны добавили, что в то же время сам путин, как правило, пытается сбалансировать крайние аргументы, чтобы заручиться поддержкой националистического сообщества, и более умеренный нарратив, чтобы сохранить поддержку остального российского населения.