Заявление Татарова о деятельности НАБУ не отражает позицию президента

В Офисе Президента пояснили, что высказывания Олега Татарова в отношении деятельности НАБУ - это исключительно его субъективное мнение и не отражается официальную позицию главы государства.
Как ранее заявил Олег Татаров, он работает в команде Президента Украины и полностью поддерживает его вектор на сотрудничество с международными партнерами для укрепления независимости всех антикоррупционных органов.
По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине, которая была высказана на последнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, неизменна, и только эта позиция является приоритетной в команде Президента Владимира Зеленского.
Напомним, ранее Татаров заявил, что Артем Сытник “не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти”.
Напомним, ранее Татаров заявил, что Артем Сытник “не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти”.
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