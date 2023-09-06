Заявление МИД Украины об условиях использования ВСУ ракет Taurus и ATACMS

09:28 12 августа Киев, Украина

Сейчас Украина особо нуждается в ракетах дальнего радиуса действия. Этого требует обстановка на фронте. Но получить их от зарубежных партнеров сложно. Прямо скажем, страны ЕС и США боятся "довести россию до ядерного безумия". Поэтому министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил в своем микроблоге Twitter с заявлением, что Украина, в случае получения дальнобойных ракет Taurus и ATACMS, планирует использовать их только в пределах своих границ.

Глава МИД призвал международных партнеров передать их Вооруженным силам Украины как можно скорее.

"Ракеты дальнего радиуса действия имеют решающее значение. Именно поэтому Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины", - написал он.

По его словам, оба типа ракет будут использоваться украинской армией исключительно в пределах границ Украины.

"Чем больше дальность полета ракеты, тем короче война", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 7 августа, провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В частности, украинский министр призвал своего американского коллегу поспособствовать предоставлению ракет ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины.