Завтра ВР рассмотрит законопроекты оборонного комитета
17:20 28 июня Киев, Украина
Зампред парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на завтра запланировано заседание Рады, на котором рассмотрят законопроекты оборонного комитета и законопроект о критической инфраструктуре.
"Ожидается, что по инициативе президента, нардепы рассмотрят пакет законов, касающийся оборонного сектора: законопроект о национальном сопротивлении (поданный Владимиром Зеленским), смежный с ним - об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре. Основной законопроект, который подан Президентом Украины - отмечен, как неотложный", - добавила Кравчук.
В то же время заместитель главы ВР Руслан Стефанчук не исключил проведения новых внеочередных заседаний, более того, внеочередной сессии. По его словам, это нужно, чтобы успеть рассмотреть важные для государства вопросы.
"Для нас в приоритете принятия тех законопроектов, которые, являются определяющими для развития Украины, а это целый ряд законодательных инициатив, касающихся вопросов оборонки, экологии, вопросов, касающихся наших правоохранительных органов", - заявил он.
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