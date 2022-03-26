Завтра ВР рассмотрит законопроекты оборонного комитета

17:20 28 июня Киев, Украина

Зампред парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на завтра запланировано заседание Рады, на котором рассмотрят законопроекты оборонного комитета и законопроект о критической инфраструктуре.

"Ожидается, что по инициативе президента, нардепы рассмотрят пакет законов, касающийся оборонного сектора: законопроект о национальном сопротивлении (поданный Владимиром Зеленским), смежный с ним - об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре. Основной законопроект, который подан Президентом Украины - отмечен, как неотложный", - добавила Кравчук.

В то же время заместитель главы ВР Руслан Стефанчук не исключил проведения новых внеочередных заседаний, более того, внеочередной сессии. По его словам, это нужно, чтобы успеть рассмотреть важные для государства вопросы.