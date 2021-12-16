11:07 15 Апрель Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, 16 апреля посетят Францию с рабочим визитом, где состоится официальная встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 16 апреля совершит рабочий визит во Французскую Республику. Планируются переговоры главы государства с Президентом Франции Эммануэлем Макроном», - отметили в ОП.

Предполагается также встреча первых леди двух стран - Елены Зеленской и Брижит Макрон.



Согласно информации на сайте Елисейского дворца главной темой встречи президентов станет эскалация Россией ситуации безопасности на восточных границах Украины. В анонсе уточняется, что встреча пройдет в формате обеда.