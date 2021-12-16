Глава Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, 16 апреля посетят Францию с рабочим визитом, где состоится официальная встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
Предполагается также встреча первых леди двух стран - Елены Зеленской и Брижит Макрон.
Согласно информации на сайте Елисейского дворца главной темой встречи президентов станет эскалация Россией ситуации безопасности на восточных границах Украины. В анонсе уточняется, что встреча пройдет в формате обеда.
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