Завтра Украину посетит министр экономики и финансов Франции

20:12 12 Май Киев, Украина

С целью укрепления и углубления двусторонних экономических отношений между Украиной и Францией завтра, 13 мая в Киев с официальным визитом прибудет министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.



Об этом сообщило посольство Франции в Украине, 12 мая.



Программа визита французского министра включает встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и министром финансов Сергеем Марченко.



В ходе визита Брюно Ле Мэр и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подпишут межправительственные соглашения, после чего запланирован пресс-брифинг.



Кроме того, министр встретится с мэром Киева Виталием Кличко, с которым обсудит, в частности, французский проект модернизации сети водоснабжения в Киеве.