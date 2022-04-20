Завтра Украину посетит глава МИД Венгрии

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Венгрии Петер Сийярто посетят линию разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил и обсудят ряд ключевых вопросов.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
По итогам переговоров главы украинской и венгерской дипломатии подпишут двусторонние документы.
Министры также осуществят совместную поездку на линию разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил, где ознакомятся с ситуацией в сфере безопасности и усилиями украинского правительства по повышению безопасности для людей, проживающих в зоне боевых действий.
22 июля в 10:05 Кулеба и Сийярто проведут совместную пресс-конференцию.
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