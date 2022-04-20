Завтра Украину посетит глава МИД Венгрии

12:11 21 июля Киев, Украина

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Венгрии Петер Сийярто посетят линию разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил и обсудят ряд ключевых вопросов.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто завтра, 22 июля проведут переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация в сфере безопасности в регионе, политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, взаимодействие с Советом Европы, актуальные вопросы отношений Украины и Венгрии», - говорится в сообщении.

По итогам переговоров главы украинской и венгерской дипломатии подпишут двусторонние документы.



Министры также осуществят совместную поездку на линию разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил, где ознакомятся с ситуацией в сфере безопасности и усилиями украинского правительства по повышению безопасности для людей, проживающих в зоне боевых действий.



22 июля в 10:05 Кулеба и Сийярто проведут совместную пресс-конференцию.