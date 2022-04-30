Завтра стартует форум "Украина 30", посвященный реформе децентрализации

Завтра глава Украины Владимир Зеленский откроет первый день форума "Украина 30. Децентрализация - одна из самых успешных реформ".
Об этом сообщает пресс-служба форума.
Выступление президента запланировано завтра в 10:30. После него выступит премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме того, спикерами станут ряд топ-чиновников. Среди них:
- министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев,
- заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко,
- первый вицепремьер-министр Украины - министр экономики Алексей Любченко,
- министр аграрной политики Роман Лещенко,
- вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
28 июля темой форума будет "Децентрализация - одна из самых успешных реформ",а 29 июля "Развитие ОТГ в условиях децентрализации".
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