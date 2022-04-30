Завтра стартует форум "Украина 30", посвященный реформе децентрализации

17:43 27 июля Киев, Украина

Завтра глава Украины Владимир Зеленский откроет первый день форума "Украина 30 . Децентрализация - одна из самых успешных реформ".

Об этом сообщает пресс-служба форума.



Выступление президента запланировано завтра в 10:30. После него выступит премьер-министр Денис Шмыгаль.



Кроме того, спикерами станут ряд топ-чиновников. Среди них:

министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев,

заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко,

первый вицепремьер-министр Украины - министр экономики Алексей Любченко,

министр аграрной политики Роман Лещенко,

вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

28 июля темой форума будет "Децентрализация - одна из самых успешных реформ",а 29 июля "Развитие ОТГ в условиях децентрализации".