Завтра стартует форум "Украина 30", посвященный реформе децентрализации

17:43 27 июля Киев, Украина

Завтра глава Украины Владимир Зеленский откроет первый день форума "Украина 30. Децентрализация - одна из самых успешных реформ".  
 
Об этом сообщает пресс-служба форума.

Выступление президента запланировано завтра в 10:30. После него выступит премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, спикерами станут ряд топ-чиновников. Среди них:
  • министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев,
  • заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко,
  • первый вицепремьер-министр Украины - министр экономики Алексей Любченко,
  • министр аграрной политики Роман Лещенко,
  • вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
28 июля темой форума будет "Децентрализация - одна из самых успешных реформ",а 29 июля "Развитие ОТГ в условиях децентрализации".