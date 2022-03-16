Завтра состоится заседание СНБО

17:11 17 июня Киев, Украина

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) соберется на традиционное заседание 18 июня, в частности, обсудят Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 17 июня.



Заседание начнется в 17:00, а в 18:00 глава СНБО Алексей Данилов даст брифинг по его итогам.



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