Завтра состоится заседание СНБО

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) соберется на традиционное заседание 18 июня, в частности, обсудят Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 17 июня.
Заседание начнется в 17:00, а в 18:00 глава СНБО Алексей Данилов даст брифинг по его итогам.
Предварительная повестка дня:
- О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
- О рассмотрении Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
(ТАЙНО).
- Доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие указом президента Украины от 25 марта 2021 года № 122.
- Разное.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии