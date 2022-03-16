Завтра состоится заседание СНБО

17:11 17 июня Киев, Украина

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) соберется на традиционное заседание 18 июня, в частности, обсудят Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
 
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 17 июня.

Заседание начнется в 17:00, а в 18:00 глава СНБО Алексей Данилов даст брифинг по его итогам.

Предварительная повестка дня:
  • О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
  • О рассмотрении Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
    (ТАЙНО).
  • Доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие указом президента Украины от 25 марта 2021 года № 122.
  • Разное.