Завтра состоится видеовстреча "нормандской четверки"

Завтра, 26 мая в формате видеоконференции состоится встреча политсоветников "нормандской четверки", украинскую сторону будет представлять Андрей Ермак.
Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
"Встреча политических советников Нормандской четверки запланирована на завтра, 26 мая. Тематика все та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры", - сказал он.
Андрей Ермак на минувшей неделе направил коллегам по "нормандскому формату" письмо с просьбой провести очередную встречу политических советников для скорейшего урегулирования ситуации с прекращением огня на Донбассе, а также с целью анализа выполнения итогового коммюнике по итогам Парижского саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года. Он также предложил провести встречу в очном формате.
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