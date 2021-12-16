Завтра Рада соберется на два внеочередных заседания - что на повестке

16:30 26 Апрель Киев, Украина

Председатель ВР Дмитрий Разумков официально созвал на завтра два внеочередных заседания, на которых планируют рассмотреть 14 вопросов.

Об этом сообщили в Информационном управлении Аппарата ВР.

"Созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ девятого созыва на 16 часов 27 апреля 2021 года, на котором рассмотреть проект постановления ВРУ о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечение неукоснительного выполнения решений ВРУ, принятых в этой сфере (рег. № 5299)", - говорится в распоряжении Разумкова № 101.

А в распоряжении № 102 указывается следующее: "Созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ девятого созыва 27 апреля 2021 года сразу после завершения внеочередного пленарного заседания ВРУ, созванного в соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 26 апреля 2021 года № 101".





Тогда как на первом внеочередном заседании к рассмотрению запланирован только один вопрос, уже на следующем этих вопросов 13, а именно:



1) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами (рег. № 5304);



2) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков (рег. № 4236);



3) проект Закона Украины о финансовых услугах и финансовых компаниях (рег. №5065);



4) проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой (рег. № 5104);



5) проект Закона Украины об основах молодежной политики (реестр. № 3718);



6) предложения Президента к Закону Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи (рег. № 2063);



7) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (реестр. № 3985);



8) проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования (рег. № 2164);



9) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны (рег. № 3935);



10) проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования (реестр. № 5246);



11) проект Закона Украины о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (рег. № 5175);



12) проект Закона Украины о внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (рег. № 4212);



13) проект Закона Украины об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель (рег. № 5202).



Аппарату Верховной Рады Украины поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады Украины и проинформировать народных депутатов Украины о вопросах, рассмотрение которых запланировано на них.