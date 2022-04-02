Завтра президент Украины посетит Литовскую Республику с официальным визитом

21:09 05 июля Киев, Украина

Владимир Зеленский 6-7 июля совершит официальный визит в Литву, где запланированы переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой ЕС Шарлем Мишелем.

Кроме того, во время визита Зеленский примет участие в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Вильнюсе и в торжественных мероприятиях по случаю Дня государственности Литвы, сообщает Офис Президента.



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В июле у Зеленского запланирован целый ряд встреч.



Так, канцлер ФРГ пригласила Зеленского посетить Берлин 12 июля для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.



Кроме того, в июле ожидается встреча Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне.