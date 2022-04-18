Завтра первый вице-спикер ВР проведет внеочередное заседание парламента

19:52 19 июля Киев, Украина

Завтра, 20 июля парламентарии соберутся на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть десять постановлений, которыми предлагается отменить результаты голосования Рады за ряд законопроектов.

Соответствующее распоряжение о созыве заседания подписал председатель ВР Дмитрий Разумков, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Завтра в 14:00 будет внеочередное заседание. Кворум не нужен, провалят постановления, которые блокируют подпись: №3711-д (Высшая квалификационная комиссия судей Украины) - №3822 (Реформа Укроборонпрома) - №5068 (Высший совет правосудия) - №5069 (тоже об инспекторов ВРП, только в кодексах)", - написал он

Всего, по словам Железняка планируется рассмотреть 10 проектов постановлений.



Согласно информации пресс-секретаря спикера парламента Ольги Туний, что внеочередное заседание проведет первый вице-спикер Руслан Стефанчук.