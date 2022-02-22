Завтра Кулеба встретится с премьер-министром Словакии Хегером

28 мая в Украину с официальным рабочим визитом прилетит премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер.
Об этом сообщается в Фейсбуке Управление государственной охраны Украины.
Также в составе иностранной делегации прибудут министр обороны Словакии Ярослав Надь и министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что премьер-министр Словакии Эдуард Хегер посетит Украину в конце текущего месяца.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что премьер-министр Словакии Эдуард Хегер посетит Украину в конце текущего месяца.
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