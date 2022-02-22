Завтра Кулеба встретится с премьер-министром Словакии Хегером

28 мая в Украину с официальным рабочим визитом прилетит премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер.

Об этом сообщается в Фейсбуке Управление государственной охраны Украины.

"Информируем о возможных незначительных ограничениях дорожного движения 28 мая в центральной части города и на некоторых улицах Дарницкого района Киева в связи с официальным визитом в Украину премьер-министра Словацкой Республики Эдуарда Хегера", - сказано в сообщении.