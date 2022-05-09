Завтра Эмине Джапарова проведет первый форум Крымской платформы

"Миссия экспертной сети связана с миссией Крымской платформы и призвана способствовать консолидации международной поддержки освобождения Автономной Республики Крым и города Севастополь, Черного и Азовского морей от российской оккупации, преодолению его негативных последствий, разрабатывать и адвокатировать экспертные наработки по соответствующей тематике", - говорится в сообщении.