Завтра Эмине Джапарова проведет первый форум Крымской платформы

18:40 05 августа Киев, Украина

На 6 августа в столице запланировано первое политическое мероприятие в рамках Крымской платформы.
 
Об этом сообщает пресс-служба Крымской платформы.

В форуме примут участие представители посольств, национальные и международные эксперты. Откроет мероприятие первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.
"Миссия экспертной сети связана с миссией Крымской платформы и призвана способствовать консолидации международной поддержки освобождения Автономной Республики Крым и города Севастополь, Черного и Азовского морей от российской оккупации, преодолению его негативных последствий, разрабатывать и адвокатировать экспертные наработки по соответствующей тематике", - говорится в сообщении.
На форуме состоится обсуждение в трех пленарных сессиях:
  • Экспертная сеть: видение международной и межсекторного сотрудничества в рамках Крымской платформы;
  • Особенности тематической работы Экспертной сети: приоритеты и задачи;
  • Тема деоккупации Крыму в международной информационной среде.