Завтра Эмине Джапарова проведет первый форум Крымской платформы

На 6 августа в столице запланировано первое политическое мероприятие в рамках Крымской платформы.
Об этом сообщает пресс-служба Крымской платформы.
В форуме примут участие представители посольств, национальные и международные эксперты. Откроет мероприятие первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.
В форуме примут участие представители посольств, национальные и международные эксперты. Откроет мероприятие первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.
На форуме состоится обсуждение в трех пленарных сессиях:
- Экспертная сеть: видение международной и межсекторного сотрудничества в рамках Крымской платформы;
- Особенности тематической работы Экспертной сети: приоритеты и задачи;
- Тема деоккупации Крыму в международной информационной среде.
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