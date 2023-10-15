Завезенные в Мариуполь гастарбайтеры объединяются в преступные банды – ЦНС

Не секрет, что весь "расцвет" российского экономического чуда заканчивается за МКАДом, а в российской глубинке об этом чуде лишь мечтают. Как и в самой россии, радужная картинка благополучия и прогресса в оккупированном Мариуполе, которую рисует российская пропаганда, совершенно не соответствует действительности.
Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на источники, мигранты, завезенные в Мариуполь российскими оккупантами, создали по меньшей мере две этнические преступные группировки, занимающиеся торговлей оружием, наркотиками и другой нелегальной деятельностью.
ЦНС отмечает, что речь идет об "этнических узбеках, выходцах из Таджикистана".
Источники в местном подполье рассказали, что оккупанты свезли в Мариуполь более 25 тысяч строителей из рф и стран Центральной Азии.
Как мы уже писали, оккупационному ПГТУ (типа университета) мариупольскую молодежь учили убивать украинцев.
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