08:22 15 октября Киев, Украина

Не секрет, что весь "расцвет" российского экономического чуда заканчивается за МКАДом, а в российской глубинке об этом чуде лишь мечтают. Как и в самой россии, радужная картинка благополучия и прогресса в оккупированном Мариуполе, которую рисует российская пропаганда, совершенно не соответствует действительности.

Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на источники, мигранты, завезенные в Мариуполь российскими оккупантами, создали по меньшей мере две этнические преступные группировки, занимающиеся торговлей оружием, наркотиками и другой нелегальной деятельностью.

ЦНС отмечает, что речь идет об "этнических узбеках, выходцах из Таджикистана".

Источники в местном подполье рассказали, что оккупанты свезли в Мариуполь более 25 тысяч строителей из рф и стран Центральной Азии.

"Таким образом, враг решает проблему с нехваткой рабочей силы, ведь местные жители не хотят работать на оккупантов, и одновременно меняет демографический состав города. Мигранты уже создали по меньшей мере две этнические банды, занимающиеся торговлей оружием и наркотиками, контрабандой, сбором металлолома и нелегальными перевозками", - говорится в сообщении.

Как мы уже писали, оккупационному ПГТУ (типа университета) мариупольскую молодежь учили убивать украинцев.