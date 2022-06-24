Завершено расследование по делу о захвате госвласти Януковичем

Следователи ГБР завершили досудебное расследование обстоятельств захвата экс-президентом Украины Виктором Януковичем государственной власти и пособничества в этом экс-заместителя министра юстиции Украины.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Прокуратура отмечает, что поскольку бывшие чиновники длительно скрываются от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло Государственное бюро расследований по специальной заочной процедуре.
Также отмечается, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, что в 2019-м суд заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне. Процесс длился 20 месяцев, а расследование преступлений, которые он совершил, – пять лет. Защита бывшего президента подала не менее пяти апелляционных жалоб на приговор, а затем еще несколько жалоб на постановления этого же суда, отклонившего заявления защитников.
В прошлом году Януковичу вручили подозрение как главе организованной преступной группы, в которую входили бывший министр обороны Дмитрий Саламатин, глава СБУ Александр Якименко, министр внутренних дел Виталий Захарченко, командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк и ряд других высокопоставленных чиновников.
А в феврале 2022 года следователи сообщили Януковичу новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству. Известно, что 23 февраля 2014 года Янукович, находясь на территории одной из воинских частей Черноморского флота рф в Севастополе, подстрекал военнослужащих УГО к совершению дезертирства. В результате бывший заместитель начальника Управления государственной охраны Украины – начальник Службы безопасности президента уклонился от дальнейшего прохождения военной службы и уехал в россию.
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