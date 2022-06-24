Завершено расследование по делу о захвате госвласти Януковичем

17:25 24 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Следователи ГБР завершили досудебное расследование обстоятельств захвата экс-президентом Украины Виктором Януковичем государственной власти и пособничества в этом экс-заместителя министра юстиции Украины.Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Следствие установило, что в сентябре-октябре 2010 года бывший президент Украины при пособничестве заместителя министра юстиции Украины и других лиц захватил государственную власть путем возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года. Это привело к незаконному увеличению объема его властных полномочий, которые относились к компетенции законодательной и исполнительной власти", – говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что поскольку бывшие чиновники длительно скрываются от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло Государственное бюро расследований по специальной заочной процедуре.

"Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о возможности рассмотрения дела при отсутствии обвиняемых (in absentia)" , - информируют в Офисе генпрокурора.

Также отмечается, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.



Напомним, что в 2019-м суд заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне. Процесс длился 20 месяцев, а расследование преступлений, которые он совершил, – пять лет. Защита бывшего президента подала не менее пяти апелляционных жалоб на приговор, а затем еще несколько жалоб на постановления этого же суда, отклонившего заявления защитников.



В прошлом году Януковичу вручили подозрение как главе организованной преступной группы, в которую входили бывший министр обороны Дмитрий Саламатин, глава СБУ Александр Якименко, министр внутренних дел Виталий Захарченко, командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк и ряд других высокопоставленных чиновников.



А в феврале 2022 года следователи сообщили Януковичу новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству. Известно, что 23 февраля 2014 года Янукович, находясь на территории одной из воинских частей Черноморского флота рф в Севастополе, подстрекал военнослужащих УГО к совершению дезертирства. В результате бывший заместитель начальника Управления государственной охраны Украины – начальник Службы безопасности президента уклонился от дальнейшего прохождения военной службы и уехал в россию.