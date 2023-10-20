Защита объектов критической инфраструктуры: Зеленский ввел в действие решение СНБО

09:43 20 октября Киев, Украина

Президент Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 октября 2023 г. "Об организации защиты и обеспечения безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики Украины в условиях ведения военных действий".

Соответствующий указ обнародован на сайте СНБО и на сайте Офиса президента.



Указ от 17 октября 2023 года вступает в силу со дня его опубликования.



Согласно решению СНБО, Кабинет Министров должен обеспечить в течение 10 дней:

выполнение работ и мероприятий по надлежащей инженерной и физической защите объектов критической инфраструктуры,

увеличение количества и усиление обороноспособности огневых групп из состава ВСУ и Нацгвардии Украины, осуществляющих противовоздушное прикрытие, охрану и оборону объектов критической инфраструктуры.

создание операторами критической инфраструктуры на соответствующих объектах условий защиты персонала и осуществления эвакуационных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,

создание резервов оборудования и запасных частей для своевременного восстановления поврежденных объектов,

создание страхового фонда документации на уникальное оборудование и архивирование критических баз данных.

Кроме того, правительству предписано утвердить в трехмесячный срок план мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора, разрушенных и/или поврежденных в результате вооруженной агрессии российской федерации, и определить источники финансирования этого плана.



Кабмин также обязан разработать и утвердить в 2023 году с определением источников финансирования:

план энергетической устойчивости Украины, предусматривающий меры по системному мониторингу и анализу угроз энергетической инфраструктуре,

требования по обеспечению безопасности и устойчивости энергетической инфраструктуры,

требования к альтернативному энергообеспечение объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих предоставление жизненно важных услуг, в первую очередь путем формирования децентрализованных энергетических систем на базе малых систем распределения.

"Кабинету Министров Украины вместе с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины: осуществлять мониторинг ситуации на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора с целью актуализации перечня объектов критической инфраструктуры, нуждающихся в первоочередном противовоздушном прикрытии", — говорится в решении СНБО.

Правительство совместно с Генштабом обязано принять в 10-дневный срок меры по усилению боевой способности мобильных огневых групп из состава ВСУ и Нацгвардии Украины, осуществляющих противовоздушное прикрытие, охрану и оборону объектов критической инфраструктуры.