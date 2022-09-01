Защитники Украины сдерживают атаки врага на всех направлениях - Генштаб ВСУ

08:56 30 августа Киев, Украина

По данным Генштаба ВСУ российские оккупанты активизировали штурмовые действия на нескольких направлениях в Донецкой области. Попытки врага успеха не имели.



Так, на Харьковском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Дементеевка, Руськая Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Большие Проходы. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.



Противник вел наступательный бой с целью улучшения тактического положения в районе населенного пункта Уды, после огневого поражения украинскими воинами отошел.



На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Дмитровки, Бражковки, Долины и Богородичного.



Противник пытался вести воздушную разведку БПЛА в районе Богородичного. Летательный аппарат уничтожен украинскими защитниками.



Подразделения противника предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении Шнурков, успеха не имели, отошли.



На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Звановки, Северска, Верхнекаменского и Славянска. Нанесли авиаудары возле Григоровки и Пришиба.



На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Соледара, Долины, Зайцево и Белогоровки. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Соледар и Кодема, а также ракетный удар возле Константиновки.



Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Зайцевого, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили.



На Авдеевском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое. Противник вел наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел, отошел. Вел разведку в направлении Опытного.



На Новопавловском направлении вражескому огневому воздействию подверглись территории возле Угледара, Великой Новоселки, Пречистовки, Новополя и Зеленого Поля.



На Запорожском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Новоданиловка, Гуляйпольское, Волшебное, Полтавка, Малые Щербаки, Железнодорожное, Новоивановка и Дорожнянка. Нанес авиационные удары неподалеку Новоданиловки, Новоселки, Каменского и Степного. Вел воздушную разведку БПЛА в районах Орехова, Гуляйполя и Новоандреевки.



На Южнобугском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Александровка, Степная Долина, Лиманы, Благодатное, Мирное, Котляреве, Шевченкове, Новониколаевка, Первомайский, Партизанский, Широкое, Красная Долина, Красный Яр, Мураховка, Лозовое, Трудолюбовка, Зеленодольск, Ольгино и Добрянка. Нанес авиационный удар возле Андреевки.



Противник вел наступательные бои в направлении Потемкиного, успеха не имел, отошел. Также задействовал разведывательные БПЛА недалеко от Давыдового Брода, Снигиревки и Большого Артаково.