Защитники "Азовстали" находятся на территории ДНР - Данилов

21:31 15 июня Киев, Украина





Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Большинство украинских военных, эвакуированных из Мариуполя, находятся на оккупированной территории Донецкой области.Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в прямом эфире всеукраинского телемарафона.





Еще раз подчеркиваю: здесь главное сейчас – не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей. Это очень тонкая вещь.



Есть информация, что они находятся на территории Донецкой области. Еще раз подчеркиваю: количество людей это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И потому сказать, что все там находятся, мы совсем не можем. Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство, может, и все, находятся на территории Донецкой области", - говорит Данилов. "В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институты, которые помогают в этом. Здесь главное - не навредить. И многое не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были исполнены, и все парни и девушки, которые сегодня в плену , прошедшие Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми.Еще раз подчеркиваю: здесь главное сейчас – не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей. Это очень тонкая вещь.Есть информация, что они находятся на территории Донецкой области. Еще раз подчеркиваю: количество людей это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И потому сказать, что все там находятся, мы совсем не можем. Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство, может, и все, находятся на территории Донецкой области", - говорит Данилов.



Напомним, представители украинских спецслужб подтвердили, что бойцы полка "Азов" находятся в колонии в захваченной Еленовке Донецкой области. В ближайшие дни российские пропагандисты могут использовать защитников Мариуполя для своих целей.