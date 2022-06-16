Защитники "Азовстали" находятся на территории ДНР - Данилов

Большинство украинских военных, эвакуированных из Мариуполя, находятся на оккупированной территории Донецкой области.
Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в прямом эфире всеукраинского телемарафона.
Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в прямом эфире всеукраинского телемарафона.
Напомним, представители украинских спецслужб подтвердили, что бойцы полка "Азов" находятся в колонии в захваченной Еленовке Донецкой области. В ближайшие дни российские пропагандисты могут использовать защитников Мариуполя для своих целей.
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