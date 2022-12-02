Защитная зона на ЗАЭС: в МАГАТЭ надеются решить вопрос до конца года

17:23 02 декабря Киев, Украина

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется достичь договоренности с россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской атомной электростанции до конца года.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Reuters.

"Мое обязательство состоит в том, чтобы достичь решения как можно скорее. Надеюсь, до конца года", - сказал Рафаэль Гросси итальянской газете La Repubblica в интервью, опубликованном в пятницу, 2 декабря.

Гросси не исключил встречи с президентом россии владимиром путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наша цель — избежать ядерной аварии, а не создать военную ситуацию, которая бы способствовала одной или другой стороне", — сказал Гросси.

Крупнейшая в Европе атомная станция обеспечивала значительную часть электроэнергии в Украине до вторжения россии и несколько раз вынуждена была работать на резервных генераторах, пишет Reuters.



Неоднократные обстрелы вокруг захватывающей россией станции вызывают обеспокоенность потенциальной серьезной аварией всего в 500 км от места самой страшной ядерной аварии в мире, Чернобыльской катастрофы 1986 года, отмечают в агентстве.





