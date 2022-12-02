Защитная зона на ЗАЭС: в МАГАТЭ надеются решить вопрос до конца года

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется достичь договоренности с россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской атомной электростанции до конца года.
Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Reuters.
Гросси не исключил встречи с президентом россии владимиром путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.
Крупнейшая в Европе атомная станция обеспечивала значительную часть электроэнергии в Украине до вторжения россии и несколько раз вынуждена была работать на резервных генераторах, пишет Reuters.
Неоднократные обстрелы вокруг захватывающей россией станции вызывают обеспокоенность потенциальной серьезной аварией всего в 500 км от места самой страшной ядерной аварии в мире, Чернобыльской катастрофы 1986 года, отмечают в агентстве.
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