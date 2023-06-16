Заседание СНБО: Зеленский отреагировал на подрыв плотины Каховской ГЭС
12:48 06 июня Киев, Украина
Президент Зеленский
созвал срочное заседание СНБО
после подрыва плотины Каховской ГЭС российскими захватчиками.
Информацию об этом глава государства опубликовал в Telegram.
"Российские террористы осуществили внутренний подрыв Каховской ГЭС в 02:50 ночи. В результате около 80 населенных пунктов оказались в зоне подтопления", - сообщил президент.
Зеленский поручил организовать эвакуацию из опасных районов и обеспечить питьевой водой все города и села, зависимые от Каховского водохранилища.
"Мы предпринимаем все возможные меры, чтобы спасти людей. В работе задействованы все службы, военные, правительство и Офис. На заседании СНБО согласован комплекс международных и безопасностных мер для привлечения россии к ответственности за этот теракт. Мы требуем жесткой ответственности", - подчеркнул президент Зеленский.
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