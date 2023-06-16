Заседание СНБО: Зеленский отреагировал на подрыв плотины Каховской ГЭС

12:48 06 июня Киев, Украина





Информацию об этом глава государства опубликовал в Telegram. Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО после подрыва плотины Каховской ГЭС российскими захватчиками.Информацию об этом глава государства опубликовал в Telegram.

"Российские террористы осуществили внутренний подрыв Каховской ГЭС в 02:50 ночи. В результате около 80 населенных пунктов оказались в зоне подтопления", - сообщил президент.

Зеленский поручил организовать эвакуацию из опасных районов и обеспечить питьевой водой все города и села, зависимые от Каховского водохранилища.