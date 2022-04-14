Заседание СНБО не будут проводить на границе, оно состоится, как обычно - в Офисе Президента

Выездное заседание СНБО, которое планировалось провести на украинско-российской границе, пройдет в Офисе Президента по стандартной схеме.
Об этом сообщает ZN.UA.
По данным издания, заседание СНБО состоится в пятницу, 16 июля, в Офисе Президента. Ранее его проведение планировалось на участке украино-российской границы в Сумской области.
Само заседание должны были посвятить в большей степени состоянию оборудования и укрепленности украинских границ.
Повестка дня заседания содержит шесть вопросов, один из которых является тайным. Основными вопросами будут допуск иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях, геополитика в области гражданства, применение санкций.
Также члены СНБО планируют обсуждение темы стимулирования поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для Украины.
Напомним, что в понедельник, 12 июля, секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга заявил, что 16 июля в одном из областных центров по решению президента Владимира Зеленского пройдет заседание СНБО. На повестке дня - актуальные вопросы региона, вопросы нацбезопасности, НАТО и санкционной политики.
По данным издания, заседание СНБО состоится в пятницу, 16 июля, в Офисе Президента. Ранее его проведение планировалось на участке украино-российской границы в Сумской области.
Само заседание должны были посвятить в большей степени состоянию оборудования и укрепленности украинских границ.
Повестка дня заседания содержит шесть вопросов, один из которых является тайным. Основными вопросами будут допуск иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях, геополитика в области гражданства, применение санкций.
Также члены СНБО планируют обсуждение темы стимулирования поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для Украины.
Напомним, что в понедельник, 12 июля, секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга заявил, что 16 июля в одном из областных центров по решению президента Владимира Зеленского пройдет заседание СНБО. На повестке дня - актуальные вопросы региона, вопросы нацбезопасности, НАТО и санкционной политики.
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