Заседание "Контактной группы по вопросам обороны Украины" состоится 15 июня

Третье заседание "Контактной группы по вопросам обороны Украины" пройдет в Брюсселе 15 июня во главе с Ллойдом Остином.
Об этом сообщил Пентагон.
Заседание начнется в 15:00 (по центральноевропейскому времени) со вступительного слова Остина.
В 18:45 состоится пресс-конференция с председателем Пентагона и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
В 18:45 состоится пресс-конференция с председателем Пентагона и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
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