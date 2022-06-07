Заседание "Контактной группы по вопросам обороны Украины" состоится 15 июня

08:02 07 июня Киев, Украина

Третье заседание "Контактной группы по вопросам обороны Украины" пройдет в Брюсселе 15 июня во главе с Ллойдом Остином.

Об этом сообщил Пентагон

"Министр обороны Остин снова пригласил министров обороны и руководителей обороны со всего мира для обсуждения нынешнего кризиса в Украине",- говориться в сообщении.

Заседание начнется в 15:00 (по центральноевропейскому времени) со вступительного слова Остина.



В 18:45 состоится пресс-конференция с председателем Пентагона и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.