Заработала ожидаемая услуга года - помощь предпринимателям

С сегодняшнего дня портал «Дія» начал принимать заявки на получение 8 тысяч единовременной помощи от государства. За первые 10 часов работы услугой воспользовалось более 5000 человек.
Напомню, наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.
Сделать это можно на портале Дія в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел «Услуги». Заполнение заявления займет не более 5 минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных. Правительство делает все, чтобы средства каждом поступили быстрее.
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