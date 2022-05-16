Заработала ожидаемая услуга года - помощь предпринимателям

10:20 14 декабря Киев, Украина





С сегодняшнего дня портал «Дія» начал принимать заявки на получение 8 тысяч единовременной помощи от государства. За первые 10 часов работы услугой воспользовалось более 5000 человек.

Напомню, наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.