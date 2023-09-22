Запуск реестра олигархов в Украине переносится до окончания войны

Кабинет министров отложил запуск реестра олигархов до окончания действия военного положения в Украине.
Об этом свидетельствует распоряжение правительства №827 от 19 сентября 2023 года.
Этим документом вносятся изменения в план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, обладающими значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами).
Согласно распоряжению, функционирование и обеспечение возможности наполнения реестра олигархов запланировано "через три месяца со дня прекращения/отмены военного положения". Ранее его планировали запустить через три месяца после опубликования заключения Венецианской комиссии о законе.
В июле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что реестр олигархов готов к запуску . Но его перенесли к получению выводов Венецианской комиссии. Как объяснял министр юстиции Денис Малюська, если его внедрение будет противоречить видению Еврокомиссии, это может заблокировать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
Этим документом вносятся изменения в план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, обладающими значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами).
Согласно распоряжению, функционирование и обеспечение возможности наполнения реестра олигархов запланировано "через три месяца со дня прекращения/отмены военного положения". Ранее его планировали запустить через три месяца после опубликования заключения Венецианской комиссии о законе.
В июле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что реестр олигархов готов к запуску . Но его перенесли к получению выводов Венецианской комиссии. Как объяснял министр юстиции Денис Малюська, если его внедрение будет противоречить видению Еврокомиссии, это может заблокировать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
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