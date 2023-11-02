Запрет на российские авто в Латвии: конфискованные авто будут отправлять в Украину

Сейм Латвии окончательно принял изменения в закон о дорожном движении, которые считаются неотложными, и вступят в силу 15 ноября. Эти поправки запрещают российским автотранспортным средствам участвовать в дорожном движении на территории Латвии.
Согласно этим изменениям, транспортные средства с российской регистрацией должны быть зарегистрированы или вывезены из Латвии не позднее 14 февраля следующего года. В противном случае они подлежат аресту, конфискации и передаче Украине. За незаконное использование таких автомобилей предусмотрены штрафы в размере от 150 до 400 денежных единиц (одна единица - пять евро).
Исключение сделано только для автомобилей, которые пересекают территорию Латвии в транзите. Транзит разрешен лишь однократно, и проезд через страну должен завершиться в течение 24 часов.
Отдельные автотранспортные средства с российской регистрацией разрешено использовать на дорогах Латвии только в случаях, когда они находятся в собственности или в пользовании лиц, имеющих привилегии и иммунитет в соответствии с международными стандартами, обязательными для Латвии (дипломатические представительства, международные организации и т. д.). При этом наличие соответствующей документации, подтверждающей эти обстоятельства, обязательно.
Согласно этим изменениям, транспортные средства с российской регистрацией должны быть зарегистрированы или вывезены из Латвии не позднее 14 февраля следующего года. В противном случае они подлежат аресту, конфискации и передаче Украине. За незаконное использование таких автомобилей предусмотрены штрафы в размере от 150 до 400 денежных единиц (одна единица - пять евро).
Исключение сделано только для автомобилей, которые пересекают территорию Латвии в транзите. Транзит разрешен лишь однократно, и проезд через страну должен завершиться в течение 24 часов.
Отдельные автотранспортные средства с российской регистрацией разрешено использовать на дорогах Латвии только в случаях, когда они находятся в собственности или в пользовании лиц, имеющих привилегии и иммунитет в соответствии с международными стандартами, обязательными для Латвии (дипломатические представительства, международные организации и т. д.). При этом наличие соответствующей документации, подтверждающей эти обстоятельства, обязательно.
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