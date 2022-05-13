Запорожский горсовет наконец-то собрался на сессию после паузы в 1,5 месяца

15:57 10 августа Киев, Украина

Почти 2 месяца депутаты Запорожского горсовета не могли собраться на сессию. Работа была заблокирована из-за увольнения мэром Запорожья секретаря горсовета.

Из 64-х депутатов зарегистрировался 51.



На внеочередной сессии рассматривали вопрос дополнительного финансирования на ликвидацию последствий пожара в жилом доме на улице Сержанта Медведева,7. А также вопрос выделения материальной помощи, средств на зарплаты медикам, закупку лекарств для инсулинозависимых.



Напомним, в пятницу, 6 августа, пленарное заседание седьмой сессии Запорожского горсовета не состоялось в шестой раз из-за отсутствия депутатов от пяти фракций - Слуги народа, ЕС, ОПЗЖ, Новой политики и Партии Шария. Депутаты называют причиной отказа от участия в сессии увольнение секретаря горсовета Анатолия Куртева. Мэр города Владимир Буряк уволил Куртева из-за того, что тот не прошел антикоррупционную проверку НАПК. Куртев подал заявление в полицию, заявив о незаконном увольнении. И подал судебные иски с требованием отменить распоряжение о своем увольнении.



Ранее мэр Запорожья обратился к Раде из-за блокировки горсовета. Городской голова напомнил, что отказ депутатов выполнять свои обязанности является основанием для досрочного прекращения их полномочий.