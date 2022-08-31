Запорожская ОВА опубликовала подробности ночного ракетного удара
10:41 05 августа Киев, Украина
В Запорожской ОВА сообщили подробности ночного ракетного обстрела предместья Запорожья.
"Сегодня ночью оккупанты произвели обстрел одного из объектов инфраструктуры в пригороде Запорожья. Повреждено производственное оборудование. Пострадавших нет. В результате удара возник пожар в цехе предприятия, который был вовремя ликвидирован спасателями ГСЧС", - говорится в сообщении ОВА.
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